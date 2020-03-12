Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

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Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
7 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından Aksaray'da üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluoluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından Aksaray'da üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluoluşturdu.
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