Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından Aksaray'da üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluoluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından Aksaray'da üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluoluşturdu.

Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

İbrahim Kalın, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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