Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklanmasının ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencileri memleketlerine dönmek için şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluğa neden oldu.

Karaman'da tatil kararının açıklanmasının ardından çok sayıda öğrenci terminale gelerek, otobüs firmalarının yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yoğun talep nedeniyle bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları ek seferler düzenlemeye başladı.

Üniversite öğrencisi Şükrü Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin duyurulmasının ardından bavulunu toparlayıp otogara geldiğini söyledi.

Biletini aldığını fakat bazı arkadaşlarının bilet bulamadığını dile getiren Uysal, "Biletler kısa zamanda tükenmiş. Birçok arkadaşımız bilet bulamadı birkaç gün sonrasına kaldılar. Biz de otobüsümüze binerek memleketimize gideceğiz." dedi.

Ramazan Pancar ise açıklamaların ardından memleketine gitmek için otogara geldiğini ve bilet aldığını aktararak, "Arkadaşlarımın da en kısa zamanda bilet bularak, memleketlerine gitmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.