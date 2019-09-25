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Üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi

1 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi.

Üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi.

TOGÜ'ye yeni kayıt olan öğrencilere yönelik uyum haftası etkinlikleri kapsamında Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa "Gençlik ve Güvenli Gelecek" isimli konferans düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğinde görevli polis memuru İsa Durna, öğrencilere, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemlerini, bundan korunma yollarını anlattı.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansı, öğrencilerin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bursalı da dinledi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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