Üniversite öğrencileri topladıkları 3 bin kitabı köy okuluna bağışladı Elazığ 'da kitap fuarında başlattıkları kampanya kapsamında 3 bin kitap toplayan üniversiteliler o kitapları bir köy okuluna bağışladıELAZIĞ -Elazığ'da geçtiğimiz aylarda düzenlenen kitap fuarında başlattıkları kampanya kapsamında 3 bin kitap toplayan üniversite öğrenciler, o kitapları bir köy okuluna bağışladı.Elazığ Belediyesi koordinesinde Gelecek Fuarcılık kapsamında düzenlenen kitap fuarında üniversite öğrencileri örnek bir çalışma yaptı. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 6 öğrenci sosyal projeleri kapsamında fuarda kurdukları stantta kitap ihtiyacı olan okullar için kampanya yaptı. Öğrenciler, "Askıda Kitap" kampanyasında 3 bin kitap topladı. Kampanyada toplanan kitaplar 8 köyden 164 öğrencinin eğitim gördüğü Koruk İlk ve Ortaokuluna bağışlandı."Yeni kitaplara ihtiyacımız vardı"Yeni kitaplara ihtiyaç duyduklarını belirten Okul Müdürü Mustafa Ercan , "Elazığ Belediyesinin düzenlemiş olduğu ikinci kitap fuarında Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencileri stant açarak dezavantajlı durumda bulunan köy okullarının kütüphanelerini zenginleştirmek adına bir çalışma yaptı. Bu kapsamda bugün de bizim okulu ziyaret ettiler. Biz Koruk İlk ve Ortaokulu olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Elazığ Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında okulumuzdaki öğretmenler ve öğrenciler bir ders saatinin 20 dakikasında kitap okuma etkinliği düzenlemekteydi. Yeni kitaplara ihtiyacımız vardı. Bu açıdan da bir katkı oldu" dedi."Askıda Kitap" projeleri kapsamında Koruk İlkokuluna kitap yardımında bulunduklarını dile getiren öğrencilerinden Hatice Uçak, "Elazığ Belediyesi tarafından 2'nci Kitap Fuarı düzenlenmişti. Fuarda stant talebinde bulunduk, ücretsiz olarak stant tahsisi yapıldı. Diğer arkadaşlarımızla Elazığ'daki kütüphanesi olmayan bir okula kütüphane oluşturmayı düşündük. Bunun için belediye ile konuştuk bize destek verdi. Elazığ halkı duyarlı bir şekilde kitaplarını getirdiler. Biz de bugün Koruk İlkokuluna gelip, kitapları yerleştirdik" bilgisini verdi."Destek veren herkese çok teşekkür ederiz"Projeleri kapsamında her kitabın miniklere bir hayat olduğunu vurgulayan öğrencilerinden Derya Ataş ise, "Askıda Kitap adlı bir proje geliştirdik. Askıya onlar için birer tane kitap bıraktık. Getirdiğimiz kitapları Koruk İlköğretim kütüphanesindeki raflara diziyoruz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Bizler bu proje kapsamında 3 bine yakın kitap getirip, yerleştirdik" ifadelerini kullandı.Kitap okumayı çok sevdiğini belirten öğrencilerinden İrem Kaya, "Bugün ağabeylerimiz ve ablalarımız bizlere kitap getirdiler. Bize getirdikleri kitaplardan çok faydalanıyoruz. Çok mutluyum. Bundan dolayı onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.Öğrencilerinden Nehir Menteş ise, "Biz her gün okuma saati yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Kütüphanemizde de kitap azdı. Ağabeylerimiz ve ablalarımız bizlere kitaplar getirdiler. Kütüphanemizde kitap sayısı arttı. Onlara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.