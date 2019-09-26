Üniversite öğrencileri toplu taşıma hakkında bilgilendirildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, otobüs hat numara ve güzergahları konusunda bilgi vermek, kartların vize yapılması konusunda kolaylık sağlamak ve bu yıl ilk kez PAÜ öğrenci kimlik kartlarının Denizli Öğrenci Kart ile entegre edilmesini sağlamak için PAÜ girişinde stant açtı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşımada başlattığı dönüşümü özellikle Pamukkale Üniversitesine (PAÜ) bu yıl ilk kez başlayan öğrenciler ile eğitimine devam edene üniversiteliler ve PAÜ personeline anlatmak için bilgilendirme standı açtı. PAÜ girişinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin açtığı stantta öğrenci ve PAÜ personeline otobüs hat numara ve güzergahları konusunda bilgi verilirken, Denizli Öğrenci Kartların vize yapılması konusunda da kolaylık sağlandı. Ayrıca bu yıl ilk kez PAÜ öğrenci kimlik kartlarının Denizli Öğrenci Kart ile entegre edildiği açıklanırken, öğrencilerin otobüs kartı yerine artık PAÜ öğrenci kimlik kartlarını kullanabileceği anlatıldı.



Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin "Denizli Öğrenci Kartı"nı vize yaptırması uyarısında bulundu. Vize dönemi 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. - DENİZLİ