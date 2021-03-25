Üniversite öğrencileri turistik ilçe Bodrum'un "kalbine" dokunacak - Son Dakika

Üniversite öğrencileri turistik ilçe Bodrum'un "kalbine" dokunacak

25.03.2021 16:55
Üniversite öğrencileri turistik ilçe Bodrum'un

Muğla'nın gözde turizm kenti Bodrum'da, "İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması" yapılacağı bildirildi.

Muğla'nın gözde turizm kenti Bodrum'da, "İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması" yapılacağı bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki basın toplantısında, yarışmanın Bodrum'un kent merkezinde ve belirlenen alanlarda gerçekleştirileceğini söyledi.

İnsanların sükunet ve huzur için artık kıyılara daha çok göç etmeye başladığını belirten Aras, Bodrum'un hem yetişkinlerin dingin yeri hem de gençlerin özgür bir ortam bulduğu dünya çapında ender ve aranan bir kent olduğunu anlattı.

İlçenin doğal güzellikleriyle de dikkati çektiğini vurgulayan Aras, "Bodrum'un geleceği için her kesimin beklentileri söyleyecek sözleri ve önerileri vardır. Öğrencilere yapılacak en iyi yatırım onları özgür bireysel ifadeye mesleki üretime çekerek güvenle sorumluluk almalarını sağlamak ve ödüllendirmek olduğuna inanıyoruz." dedi.

Bu nedenle üniversite öğrencilerinin yaratıcı fikirlerinden yararlanmayı amaçladıklarını dile getiren Aras, şöyle konuştu:

"Daha yaşanabilir bir kent ve Bodrum tasarlamak konusunda ortak aklı rehber edindik. Üniversite öğrencileriyle beraber yaratıcı fikirlere yol açma prensibiyle uygulamaya aldığımız 'Bodrum'un kalbine dokunuş öğrenci yarışması' bu anlayışımızın ve çabamızın sonucu oluşturulmuştur. Amacımız Türkiye'de var olan 100'ü aşkın mimarlık, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı bölümlerinin dönem projesi olarak gündemlerine girmek ve Bodrum'un geleceği konusunda tasarım düşüncelerinin üretilmesini sağlamaktır. "

Aras, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmanın, mimarlık öğrencilerinin yenilikçi, toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik görüş ve tasarımlarıyla katılmalarını hedefleyerek düzenlendiğini kaydetti.

Proje yarışmasının Bodrum kent merkezi ile belirlenen birçok alanda haziran ve aralık ayları arasında yapılacağını bildiren Aras, jüri tarafından seçilen öğrenciye ödül verileceğini ifade etti.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Belediyenin Etüd ve Proje Müdürü Özgür Şahin, Planlama ve Proje Müdürü Bülent Bardak, mimarlar ve vatandaşlar katıldı.

Üniversite, Bodrum, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri turistik ilçe Bodrum'un 'kalbine' dokunacak - Son Dakika


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