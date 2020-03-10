Üniversite öğrencileri Umre'ye gidebilmek için ter döktü - Son Dakika
Son Dakika Genel Üniversite öğrencileri Umre'ye gidebilmek için ter döktü - Son Dakika

Üniversite öğrencileri Umre'ye gidebilmek için ter döktü

6 saat önce

Üniversite öğrencileri Umre'ye gidebilmek için ter döktü Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Erzincan İl Müftülüğü tarafından organize edilen Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi yarışmasına katılan 745 üniversite öğrencisi Umre ödülünü kazanabilmek için ter döktü.

Üniversite öğrencileri Umre'ye gidebilmek için ter döktü

ERZİNCAN - Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Erzincan İl Müftülüğü tarafından organize edilen Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi yarışmasına katılan 745 üniversite öğrencisi Umre ödülünü kazanabilmek için ter döktü.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca üniversite öğrencileri arasında Hz. Peygamber'in örnek hayatını hayatlarına yansıtabilmek ve Mevlid-i Nebi haftasına ilişkin farkındalık oluşturabilmek amacıyla Erzincan İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi yarışması düzenlendi. 745 üniversite öğrencisinin ter döktüğü sınavda Hz. Peygamber'in hayatını anlatan O'nun Gibi Yaşamak adlı eserden sorular soruldu. Sınav sonunda birinci olan öğrenci Umre ziyareti ile ödüllendirilecek.


"Birinci olan öğrencimizi Umre'ye göndereceğiz"

Sınava katılımın geçen yıla göre daha fazla olduğunu ifade eden Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, "Diyanet İşleri Başkanlığı son yıllarda Peygamber Efendimizi daha iyi anlamaları ve tanımaları için onun örnek hayatını hayatların yansıtabilmek için gençlerimizi teşvik ediyor. Bu teşvikler çerçevesinde Umre ödüllü yarışmalar düzenleniyor. Erzincan'da bu yıl geçen yıla göre iki kat öğrenci yarışmaya başvurdu. Bu yıl 745 öğrenci sınava girdi. İnşallah yavrularımız Peygamber Efendimizin ahlakları ile ahlaklanırlar. Onun gibi yaşamak isimli kitap üzerinden Umre ödüllü yarışmaya katıldılar. Peygamber Efendimizin güzel ahlakını hem öğrenmiş olacaklar hem de arkadaşlarına ve çevrelerine daha iyi örnek olacaklar" diye konuştu.


"Sorular çok güzeldi"

Umre ödülünü kazanmak istediklerini belirten öğrenciler, "Sorular beklediğimden kolaydı. Peygamberimizin sahabelerinden gelen sorular biraz zordu. Ama davranışları ve yaşadığı dönemden gelen sorular çok kolaydı. İyi yaptığımı düşünüyorum. Sınavda başarılı olacağımı düşünüyorum. Umre ödülünü kazanacağım inşallah. Soruları hazırlayana da teşekkür ederiz. Sorular çok güzeldi. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek bu vesileyle vesile oldu" dediler.

Üniversite öğrencileri Umre'ye gidebilmek için ter döktü

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan, Umre, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gamze Özçelik, 6'ncı Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldü
FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:22:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite öğrencileri Umre'ye gidebilmek için ter döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]