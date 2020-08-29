Üniversite öğrencileri uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Köşk ilçesinde polisin yaptığı operasyonda Didim ilçesine sentetik uyuşturucu götürmeye çalışırken yakalanan iki üniversite öğrencisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Köşk ilçesinde bir operasyon düzenledi. Alınan bir ihbarı değerlendiren ekipler 09 YL 090 plakalı araçta bulunan iki kişinin Didim'e yüklü miktarda sentetik uyuşturucu götüreceği bilgisi üzerine Köşk Dörtyol kavşağında aracı durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği Mişa ile yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan incelemede her iki şahsında üniversite öğrencisi olduğu belirlendi. Aydın adliyesine çıkartılan B.A.K. ile arkadaşı H.G. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN