Üniversite öğrencileri Vali Aykut Pekmez'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri Vali Aykut Pekmez'e ziyaret - Son Dakika

Üniversite öğrencileri Vali Aykut Pekmez'e ziyaret

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okuyan10 kişilik öğrenci gurubu Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Üniversite öğrencileri Vali Aykut Pekmez'e ziyaret, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okuyan10 kişilik öğrenci gurubu Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.


Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, öğrencilerle sohbet ederek, mesleki bilgi, birikim ve tecrübelerini anlattı. Öğrenciler tarafından kendisine sorulan soruları cevaplandıran Vali Pekmez, valilik makamı, kamu yönetimi ve yerel yönetimler konularında öğrencilere bilgi vererek, gençlerden kendilerine güvenmelerini, çalışma azmi içinde olmalarını, araştıran, sorgulayan ve kendilerini sürekli geliştirmeleri konusunda nasihatte bulundu.


Adıyaman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri ise, kendilerini kabul ederek, mesleki tecrübelerini paylaşan Vali Aykut Pekmez'e teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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