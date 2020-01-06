Üniversite öğrencileri ve gönüllüler, çocuklar için yollara düştü - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri ve gönüllüler, çocuklar için yollara düştü

6 saat önce

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi ve gönüllü genç, "Okul Öncesinde Fırsat Eşitliği Projesi" kapsamında kırsaldaki minik öğrencilere eğitici materyal ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.

Üniversite öğrencileri ve gönüllüler, çocuklar için yollara düştü, System.String[]

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi ve gönüllü genç, "Okul Öncesinde Fırsat Eşitliği Projesi" kapsamında kırsaldaki minik öğrencilere eğitici materyal ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi ortaklığında yürütülen proje çerçevesinde, üniversite öğrencileri ve gönüllüler, fırsat eşitliği adına mahallelere giderek öğrencilere yardımda bulunuyor.

Üniversite öğrencileri ve gönüllü gençler bu çerçevede, Aşkale ilçesi kırsalındaki Kavurmaçukuru Mahallesi'nde yer alan bir anaokulu ve ortaokula ziyarette bulunup buradaki minik öğrencilere eğitici materyal ve kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Proje sorumlularından Pınar Kaymış, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmek ve eksiklerini gidermek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Soğuk kış günlerinde çocukların tebessüm etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kaymış, "Hediyelerimizi verdik ve etkinlikler yaparak onlarla doyasıya eğlendik. Minik yüreklerin yüzündeki tebessüm bizi çok mutlu etti. Bundan sonra da bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan da 2020'ye güzel bir gönüllük hareketiyle başladıklarını anlatarak, "İnşallah bu yıl da bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Genç arkadaşlarımızın da bu tür şeylerde bize destek olmalarından çok mutlu oluyoruz. İhtiyacı olan okullarımıza elimizden geldiğinde yarım ulaştırmaya çalışarak oradaki öğrencilerin yüreklerinde tebessüm olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyarette, Palandöken Gençlik Merkezi maskotu da çocuklarla neşeli dakikalar geçirdi.

Palandöken, Erzurum, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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