Üniversite öğrencileri virüsten korunmanın kuralını kliple anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri virüsten korunmanın kuralını kliple anlattı - Son Dakika

Üniversite öğrencileri virüsten korunmanın kuralını kliple anlattı

6 saat önce

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, rap tarzında hazırladıkları kliple yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarına dikkati çekti.

Üniversite öğrencileri virüsten korunmanın kuralını kliple anlattı, System.String[]

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, rap tarzında hazırladıkları kliple yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yollarına dikkati çekti.

Bir grup üniversite öğrencisi, koronavirüse karşı sosyal farkındalık oluşturmak istedi.

Söz ve müziği de kendilerine ait olan öğrenciler, koronavirüsten korunma yollarını rap tarzında hazırladıkları kliple anlattı.

Öğrenciler, hazırladıkları klipte tedbir alındığında virüsün öldürücü olmadığına, panik olmadan Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kurala uyulmasına vurgu yapıyor.

Bozok Üniversitesi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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