Üniversite öğrencileri "Ya Hak" diyerek dedelerinin izinden yürüyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri 'Ya Hak' diyerek dedelerinin izinden yürüyecek - Son Dakika

Üniversite öğrencileri "Ya Hak" diyerek dedelerinin izinden yürüyecek

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü öğrencileri, kampüste açılan atölyede "Ya Hak" diyerek atalarını yad edecek.

Üniversite öğrencileri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü öğrencileri, kampüste açılan atölyede "Ya Hak" diyerek atalarını yad edecek.

Üniversitede "Tarih öncesi dönemlerde okçuluk ve ok yapımı" konulu eğitim semineri ve uygulama atölyesi düzenlendi.

Deneysel Arkeoloji ve Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen ve Okçuluk Antrenörü ve Arkeolog Burcu Saygılı'nın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler geleneksel malzeme ve teknikleri kullanarak kendi oklarını hazırlayarak, atış yaptı.


Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Sarı, deneysel arkeolojinin bir araştırma yöntemi olarak Türkiye'de eğitim sistemine girmesinin önemine değinerek, "Atölye çalışmasının, hem profesyonel okçuluk antrenörü hem de arkeolog olan Burcu Saygılı tarafından yürütülmesi sayesinde mesleki bilgi ile arkeoloji alt yapısı birleştirildi. Çalışmanın öğrencilere faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Öğrencilere duvar resimleri, kaya kabartmaları ve arkeolojik bulgulardan yola çıkarak eski çağlarda görülen ok, yay ve ok uçlarının tanıtıldığı seminerde, geleneksel ve modern okçuluk verilerinden yola çıkarak yay ve okun çalışma prensibi anlatıldı.

Deneysel arkeoloji yöntemiyle ok ve yay yapım çalışmaları hakkında da bilgilerin verildiği etkinlikte, ok gövdesinin budanarak hazırlanması, belgeleme için gerekli ölçümlerin yapılması, ok ucunun ok gövdesine aşil tendonu ve boncuk tutkalı eritilerek bağlanması ve okun tüylendirilmesi işlemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Arkeoloji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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