Üniversite öğrencileri "yağmur suyu" projesiyle inovasyon birinciliği elde etti - Son Dakika

Üniversite öğrencileri "yağmur suyu" projesiyle inovasyon birinciliği elde etti

05.05.2021 14:45
Üniversite öğrencileri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi Tolgahan Çepel'in, nesnelerin interneti (IoT) tabanlı yağmur suyu toplama ve sulama sistemi geliştirdiği bildirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi Tolgahan Çepel'in, nesnelerin interneti (IoT) tabanlı yağmur suyu toplama ve sulama sistemi geliştirdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Haşim Gürdamar Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Çepel'in, İstanbul Üniversitesinden Sümeyye Büşra Şanlı ile Samsung Electronics'in küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu Smartrain Projesi kapsamında "İnovasyon Kampüsü" eğitim programında birinci olduğu belirtildi.

Projenin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, Samsung'un global olarak belirlediği seçim kriterleri doğrultusunda en yaratıcı, IoT teknolojilerini en iyi kullanan ve "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına" en iyi hizmet eden projelerin seçildiği aktarıldı.

Açıklamada, Çepel ile Şanlı'nın proje kapsamında nesnelerin interneti (IoT) tabanlı yağmur suyu toplama ve sulama sistemi geliştirdiği belirtilerek, "Uygulama sayesinde kişisel bilgisayarlar veya mobil cihazlar kullanılarak yağmur suları izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Oluklarda toplanan yağmur suyunun geleneksel olarak su depolama tankına aktarılmasını sağlayan uygulama ile toplanan yağmur suyu miktarı ve su seviyesinin geçmişi de izlenebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, proje kapsamında 4 günlük hava tahminlerinin görülebildiği, böylece yağmura hazırlık yapılabilen bir de sera sulama sistemi tasarlandığı, uygulamayla seranın sıcaklık ve neminin yanı sıra toprak neminin de takip edilebildiği kaydedildi. ???????

Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar, İstanbul, Bilişim, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Üniversite öğrencileri 'yağmur suyu' projesiyle inovasyon birinciliği elde etti - Son Dakika


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