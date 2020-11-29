GAZİANTEP - Üniversite öğrencileri yanan "ödüllü otomobil"in yenisini yapmak için kolları sıvadı - Son Dakika

GAZİANTEP - Üniversite öğrencileri yanan "ödüllü otomobil"in yenisini yapmak için kolları sıvadı

29.11.2020 11:11

Gaziantep'te bir grup üniversite öğrencisi, ödüllü elektrikli otomobillerinin yangında kullanılamaz hale gelmesinin ardından yardımseverlerden gelen desteklerle yapımına başladıkları yeni araçlarını daha da geliştirerek yarışlara hazırlanıyor.

Gaziantep'te bir grup üniversite öğrencisi, ödüllü elektrikli otomobillerinin yangında kullanılamaz hale gelmesinin ardından yardımseverlerden gelen desteklerle yapımına başladıkları yeni araçlarını daha da geliştirerek yarışlara hazırlanıyor.

Gaziantep Üniversitesi Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) üyesi 80'i aşkın öğrencinin 2 yıl çalışarak geliştirdikleri ECOTRON-4 isimli elektrikli otomobil, kısa bir süre önce kampüsteki ORET Garajı'nda yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tasarladıkları ECOTRON-4 ile TÜBİTAK'ın düzenlediği elektrikli otomobil yarışlarına katılarak teşvik ödülü alan öğrencilerin, büyük emeklerle geliştirdikleri otomobillerinin yangında kullanılamaz hale gelmesinden duydukları üzüntü, kentteki yetkililer tarafından yardımseverlerle paylaşıldı.

Öğrenciler, yardımseverlerden gelen desteklerle garajlarında yeniden işe koyularak, yarışlara katılmak için yeni arabalarının yapımına başladı.

"Ciddi bir başarı elde etmek için çalışıyoruz"

ORET Başkanı Ali Alper Korkmaz, AA muhabirine, elektrikli otomobillerinin yangında kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle takım olarak çok üzüldüklerini söyledi.

Yangından sonra yetkililerden, yöneticilerden ve rakip takımlardan gelen geri dönüşlerle çok mutlu olduklarını ifade eden Korkmaz, "Çalışmalarımıza başladık, umarım daha iyisini yapacağız. Gelen destekler olmazsa bizim işimiz bu kadar hızlı olmazdı. 'Bu kadar kötü şey olduysa, illaki iyi bir şey de olacaktır' derler. Olaya öyle bakıyorum. Ciddi bir başarı elde etmemiz lazım, bunun farkındayım ve bunun için çalışıyoruz." dedi.

Korkmaz, takım olarak TÜBİTAK tarafından 2021 yılında düzenlenecek yarışa katılmayı çok istediklerini aktararak, gece gündüz uyumadan daha iyi bir araç tasarlamak için çalışmaya başladıklarını belirtti.

"Yarıştan çekilme gibi bir durum asla söz konusu değil"

Takım kaptanı Melih Burak Albayram ise ekibin 2 yıllık çalışması olan otomobilin kısa süre önce yanarak kullanılmaz hale gelmesinin kendisinde derin bir üzüntü bıraktığını söyledi.

Yangın haberinin ardından birçok kişinin kendilerini arayarak teselli ettiklerini anlatan Albayram, "Sosyal medyadan bizi gören Gaziantep Valisi Davut Gül, bizi makamına çağırdı ve destek vereceğini, Gaziantep'i Geliştirme Vakfının bize destek olacağını söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın ve hocalarımız arkamızda olduklarını ve desteklerini esirgemeyeceklerini söylediler. Bu destekler bizi yeniden umutlandırdı." dedi.

Desteklerin gelmesiyle yeniden işe koyulduklarını kaydeden Albayram, şöyle konuştu:

"Yangın sonrası daha güzel, sorunsuz ve rekabetçi araçla yarışlara katılacağız. Yarışlardan çekilme gibi bir durum asla söz konusu değil. Biz bu yoldan Türk gençliği olarak asla geri dönmeyeceğiz. Bu yangın bizim hatalarımızı gözden geçirmemizi ve daha dikkatli çalışmamızı sağladı. Bir ders çıkardık, bizi daha da kamçıladı. Daha sıkıntısız, sağlam ve rekabetçi araçlar yapıp yarışlara katılacağız."

GAZİANTEP - Üniversite öğrencileri yanan ödüllü otomobil in yenisini yapmak için kolları sıvadı
GAZİANTEP - Üniversite öğrencileri yanan ödüllü otomobil in yenisini yapmak için kolları sıvadı
GAZİANTEP - Üniversite öğrencileri yanan ödüllü otomobil in yenisini yapmak için kolları sıvadı
GAZİANTEP - Üniversite öğrencileri yanan ödüllü otomobil in yenisini yapmak için kolları sıvadı

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Otomobil, Yangın, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji GAZİANTEP - Üniversite öğrencileri yanan 'ödüllü otomobil'in yenisini yapmak için kolları sıvadı - Son Dakika


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