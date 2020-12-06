Üniversite öğrencileri yardıma muhtaçlara iyilik eli uzattı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve 1olmakiçin1ilerivar Hareketi Gönüllülerinden oluşan öğrenci grubu sokağa çıkma kısıtlamasında, öğrenci ve hayırseverler aracılığıyla toplanan gıda, hijyen kolileri ile kışlık yakacak kömürleri ihtiyaç sahibi, kimsesiz kadınlara ve yaşlılara dağıttı.

Şiddet gören, eşi vefat etmiş, eşinden ayrılmış olarak hayata tutunmaya çalışan kadın ve yaşlılardan oluşan 700'den fazla adrese ihtiyaç durumlarına göre, gıda, hijyen kolisi, çocuk giyim eşyaları, bot ve kışlık kömür dağıtımı sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonlarında, Gaziantep Valiliği izniyle Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle direk olarak belirlenen adreslere teslim edilerek gerçekleşiyor.

İyilik yapmak bulaşıcı

İyilik yapmanın bulaşıcı olduğunu söyleyen öğrenciler, yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdikleri yardım organizasyonlarında bu yıl Gaziantep Üniversitesi ve hayırseverlerin büyük desteğiyle çok daha güçlü ve verimli şekilde çalıştıklarını söyledi. Öğrenciler, destekleri için Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Anlamlı mesaj

Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 86. Yıldönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nde böyle bir organizasyonun çok daha anlamlı olduğunu söyleyen öğrenciler şu ifadelerde bulundu:

"Gönlümüz ister ki, toplumumuzda hiç muhtaç kadın olmasın. Ama madem zulme uğrayan, temel yaşam ihtiyaçlarını bile karşılayamayan kadınlar var, onlara elimiz, gönlümüz, ruhumuz ve yüreğimiz yettikçe destek olmak Türk Genci olmanın ve insan olmanın gerekliliğidir. Eğitim hayatı ardından iyi bir hayat elde etmekten daha kıymetli olan şeyin iyi insan olmak olduğunu gençken kavrayamayanlar daha sonra bu ruhu yaşamaya, yaşatmaya fırsat bulamayabilirler. Öğrencilik hayatımızda bize bu yolu açan '1 olma, birlik olma' ruhunu aşılayan Zaim Başaslan hocamıza bu yüzden çok teşekkür ediyoruz." - GAZİANTEP