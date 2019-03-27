Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencileri Yaşlılar İçin Sokaklarda

Üniversite Öğrencileri Yaşlılar İçin Sokaklarda

47 dakika önce

Iğdır'da üniversite öğrencileri, cadde sokaklarda karşıladıkları yaşlı nine ve dedelerine karanfil hediye etti.

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Iğdır'da üniversite öğrencileri, cadde sokaklarda karşıladıkları yaşlı nine ve dedelerine karanfil hediye etti.

Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü'nde eğitim görüp Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileri, hayata geçirdikleri "Otizm ve yaşlılık farkındalığı" projesi kapsamında sokak ve caddelerde yaşlılarla sohbet etti.

Sokaklarda karşılaştıkları yaşlılara karanfil hediye eden öğrenciler, yaşlılarla sohbet edip nasihatlerini dinledi.

Öğrencilerden Zelal Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri proje kasamında bugünlerini yaşlılara ayırdıklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla yaşlı büyükleri mutlu etmeyi hedeflediklerini anlatan Güney, "Onlarla sohbet edip hayat tecrübelerini dinledik. Biz de onların tecrübelerinden faydalanarak geleceğimiz nasıl olacak, geleceğe dair nasıl tecrübeler elde edebiliriz diye sohbet ettik. Yaşlılarımızı çok seviyoruz, başımızdan eksik olmasınlar." dedi.

Öğrencilerden Dilara Nur Sama ise "Iğdır'ın sokaklarında karşılaştığımız büyüklerimize çiçekler verdik, sohbet ettik. Bu faaliyetimiz çok güzel geçti, onlara sorular sorduk. Kocaman güzel bir hayatı geride bırakmışlar, 70 ya da 80 yıla çok şey sığdırmışlar. İnşallah biz de yaşayacağımız yıllara güzel şeyler sığdırırız. Onları çok seviyoruz, bizim için çok değerlidirler." diye konuştu.

Gençlerle sohbet eden yaşlı vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere hayata ilişkin öğütler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Güncel
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