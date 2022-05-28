Üniversite öğrencileri yolu kapatıp eğlence yaptı - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri yolu kapatıp eğlence yaptı

28.05.2022 09:37

- Üniversite öğrencileri yolu kapatıp eğlence yaptı Küçükçekmece'de bir grup üniversite öğrencisi, trafiğe aldırış etmeden yolu kapatıp eğlenmeye başladı.

- Üniversite öğrencileri yolu kapatıp eğlence yaptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir grup üniversite öğrencisi, trafiğe aldırış etmeden yolu kapatıp eğlenmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Küçükçekmece Beşyol Mahallesi Bankalar Caddesi'nde önceki akşam yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir grup üniversite öğrencisi yolu trafiğe kapatıp müzik açtılar. Arabaların üzerine çıkarak eğlenmeye başlayan gençler, bir süre trafiği engelledi. Yol ortasında eğlence yapan grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Üniversite öğrencileri yolu kapatıp eğlence yaptı
Üniversite öğrencileri yolu kapatıp eğlence yaptı
Üniversite öğrencileri yolu kapatıp eğlence yaptı
Üniversite öğrencileri yolu kapatıp eğlence yaptı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite öğrencileri yolu kapatıp eğlence yaptı - Son Dakika


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