Üniversite Öğrencilerinde Köy Okuluna Kütüphane

Düzce Üniversitesi
(DÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri bir köy okuluna kütüphane kurdu.
DÜ PDR Topluluğu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile bir köy okuluna kütüphane kurmak için çalışmalara başladı. Merkeze bağlı İhsaniye
köyünde bulunan ilkokul yönetimi ile görüşen öğrenciler, kütüphane kurmak için kitap topladı.
İlkokul düzeyinde bin 300 kitap ve kırtasiye malzemesi temin eden öğrenciler, ilkokulun bir odasını kütüphaneye çevirdi.
Topluluk başkanı Yunus Vergül, yaptığı açıklamada, minik kalplerde güzel bir iz bırakmak istediklerini söyledi.
Vergül, üniversite öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer alanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Biz her yıl bir köy okuluna kütüphane açma fikri ile yola çıktık. Çalışmamız çok güzel ilerliyor. Yeni bir kütüphane daha kurduk, minik kardeşlerimiz çok heyecanlandı, artık en çok bu odada vakit geçirecekler. Bu heyecana ve bu sevgiye ortak olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.
Vergül, kendilerine destek olan DÜ öğrencilerine teşekkür ederek, kütüphane kurma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.