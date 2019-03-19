Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinde Köy Okuluna Kütüphane

Üniversite Öğrencilerinde Köy Okuluna Kütüphane

1 saat önce

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri bir köy okuluna kütüphane kurdu.

Üniversite Öğrencilerinde Köy Okuluna Kütüphane, System.String[]
Düzce Üniversitesi (DÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri bir köy okuluna kütüphane kurdu.

DÜ PDR Topluluğu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir köy okuluna kütüphane kurmak için çalışmalara başladı. Merkeze bağlı İhsaniye köyünde bulunan ilkokul yönetimi ile görüşen öğrenciler, kütüphane kurmak için kitap topladı.

İlkokul düzeyinde bin 300 kitap ve kırtasiye malzemesi temin eden öğrenciler, ilkokulun bir odasını kütüphaneye çevirdi.

Topluluk başkanı Yunus Vergül, yaptığı açıklamada, minik kalplerde güzel bir iz bırakmak istediklerini söyledi.

Vergül, üniversite öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer alanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Biz her yıl bir köy okuluna kütüphane açma fikri ile yola çıktık. Çalışmamız çok güzel ilerliyor. Yeni bir kütüphane daha kurduk, minik kardeşlerimiz çok heyecanlandı, artık en çok bu odada vakit geçirecekler. Bu heyecana ve bu sevgiye ortak olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Vergül, kendilerine destek olan DÜ öğrencilerine teşekkür ederek, kütüphane kurma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:11 Kaynak: AA

İhsaniye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, Güncel
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