Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Aa'ya Ziyaret

Üniversite Öğrencilerinden Aa'ya Ziyaret

8 saat önce

İstanbul Şehir Üniversitesi Medya Yapımcılığı Bölümü ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı Bölümü öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi'ni ziyaret etti.

Üniversite Öğrencilerinden Aa'ya Ziyaret, System.String[]
İstanbul Şehir Üniversitesi Medya Yapımcılığı Bölümü ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı Bölümü öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi'ni ziyaret etti.


AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, öğrencilere Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını anlattı. Altınalan, öğrencilere öne çıkan gündem haberlerinin nasıl değerlendirildiği konusunda seminer verdi. Öğrenciler daha sonra servisleri gezdi.

Ziyaretin ardından, üniversitenin Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Serhat Dalgalıdere, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'a teşekkür plaketi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:07 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İstanbul, Güncel
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