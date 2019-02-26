Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Aa'ya Ziyaret

Üniversite Öğrencilerinden Aa'ya Ziyaret

34 dakika önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Dil Kültür Kulübü öğrencileri Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Üniversite Öğrencilerinden Aa'ya Ziyaret, System.String[]
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Dil Kültür Kulübü öğrencileri Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Kulüp danışmanları Doç. Dr. İbrahim Şaban ile AA'yı ziyaret eden öğrenciler, kurumun çalışmalarını yerinde görme imkanı buldu.

İstanbul Haberleri Editör Yardımcısı İsmail Fidan eşliğinde birimleri gezen öğrenciler, AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmasıyla ilgili bilgi aldı.

Fidan, ayrıca ajansın çalışma sistemi ve ajans gazeteciliği hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:41 Kaynak: AA

İbrahim Şaban, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi İETT'den Yeni Ücretsiz Aktarma Hattı

Sığınakta Yakalan Üst Düzey DHKP/C'lilerin, Delikten Çıkarıldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:15:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Aa'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]