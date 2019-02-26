Üniversite Öğrencilerinden Aa'ya Ziyaret
34 dakika önce
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Dil Kültür Kulübü öğrencileri Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
İstanbul Üniversitesi
(İÜ) Edebiyat Fakültesi Dil Kültür Kulübü öğrencileri Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
Kulüp danışmanları Doç. Dr. İbrahim Şaban
ile AA'yı ziyaret eden öğrenciler, kurumun çalışmalarını yerinde görme imkanı buldu.
İstanbul Haberleri Editör Yardımcısı İsmail Fidan
eşliğinde birimleri gezen öğrenciler, AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmasıyla ilgili bilgi aldı.
Fidan, ayrıca ajansın çalışma sistemi ve ajans gazeteciliği hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:41 Kaynak: AA
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