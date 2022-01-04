Üniversite öğrencilerinden akademisyenlere yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Plastik Sanatlar Topluluğu öğrencileri, doğal taş üzerine yaptıkları çalışmalardan oluşan yeni yıl hediyelerini, akademisyenlere verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Mahpeyker Yönsel koordinatörlüğünde derslerinde doğal taşlar üzerine yaptıkları çalışmaları, yeni yıl hediyesi olarak başta Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı ile Genel Sekreter Murat Kamil Tırpancı olmak üzere öğretim üyelerine sundu.

Akademisyenler ise hediyelerden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin hazırladıkları hediyeler Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e de takdim edildi.