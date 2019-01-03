Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Anaokuluna Gezi

Üniversite Öğrencilerinden Anaokuluna Gezi

20 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, bir anaokulunda kurulan "Montessori Anasınıfı"nı gezdi.

Üniversite Öğrencilerinden Anaokuluna Gezi, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, bir anaokulunda kurulan "Montessori Anasınıfı"nı gezdi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin fakültede aldıkları eğitimi desteklemek amacıyla eğitim kurumlarına çeşitli gezi ve ziyaretler düzenleniyor.

Bu kapsamda Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Aycan Buldur ve öğrencileri, İhsan Katurman Anaokulu'nda açılan "Montessori Anasınıfı"nı gezdi.

Sınıfta, okul öncesi dönemde bulunan bireylerin, kendi boyutlarında hazırlanmış kendi gücüne ve vücut yapısına uygun oyuncaklar yer alıyor.

Öğrenciler, eğitim yaklaşımlarını yerinde görerek bilgilendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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