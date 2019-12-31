Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üniversite öğrencileri, köy okulundaki öğrenciler için müzik etkinliği düzenledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, ilçenin Kıyıdüzü Köyü İlkokulu öğrencileri için gerçekleştirdikleri etkinlikte, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Öğrencilere kitapların da dağıtıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Üniversite öğrencisi Enes Özel, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında köydeki okulda okuyan öğrenciler için bir çok kitap topladıklarını söyledi.

Etkinlikte şarkılar söyleyerek eğlendiklerini, miniklere hediye dağıttıklarını anlatan Özel, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Merve Özkan ise "Arkadaşlarımızla bir araya gelerek öğrenciler için kitap topladık. Küçük kardeşlerimize yardım etmek için buradayız." dedi.