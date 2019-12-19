Üniversite öğrencilerinden arkadaşlarına vefa - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerinden arkadaşlarına vefa

7 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı öğrencisi Ayşe Nur Koğa tarafından "Çorbada Tuzumuz Olsun" projesi kapsamında gıda kermesi düzenlendi.

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Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı öğrencisi Ayşe Nur Koğa tarafından "Çorbada Tuzumuz Olsun" projesi kapsamında gıda kermesi düzenlendi.


Gençlik Meydanı'nda düzenlenen kermeste birbirinden güzel el işleri ve gıda ürünleri görücüye çıkarken, kermes gelirinin maddi imkansızlıklar nedeniyle okulunu yarıda bırakmak zorunda kalan bir öğrenciye bağışlanacağı bildirildi.


Etkinlikle ilgili konuşan Ayşe Nur Koğa, amaçlarının tüm arkadaşlarının sağlıklı bir şekilde eğitimlerini devam ettirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Bugün maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan bir arkadaşımız için kermes düzenledik. Gelirini kendisine vereceğiz. Amacımız okuluna devam etmesi. Eğitim hakkı kutsaldır. Her bireyin okumaya hakkı vardır. Bizler de kardeşimize bir nebze de olsa destek çıkmak istedik. İnşallah arkadaşımız okuluna geri dönecektir. Kermesimize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Ayşe Nur , Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:23 Kaynak: İHA
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