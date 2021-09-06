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Üniversite öğrencilerinden Aydın'daki kira fiyatlarına tepki - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden Aydın'daki kira fiyatlarına tepki

06.09.2021 10:04
Üniversite öğrencilerinden Aydın'daki kira fiyatlarına tepki, System.String[]

Aydın'da üniversitenin açılmasına sayılı günler kala ev, yurt ve apart fiyatlarına yapılan zamlar öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Aydın'da üniversitenin açılmasına sayılı günler kala ev, yurt ve apart fiyatlarına yapılan zamlar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Artan fiyatlara sosyal medya üzerinden tepki gösteren bazı öğrenciler ev sahiplerine seslenerek "Bu iş böyle olmaz" dedi.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararıyla birlikte, derslerin başlamasına sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da öğrenci hareketliliği başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni (ADÜ) kazanan veya okuluna devam eden öğrenciler yavaş yavaş Aydın'a dönmeye başlarken öğrencilerin kalacak yer bulma arayışları da başladı. Pandemi süreci ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da ev kirası, yurt ve apart fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Bütçelerine uygun kalacak yer bulamayan öğrenciler de yaşanan zamlardan dolayı isyan etti. Zor durumda kalan öğrenciler sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ev ve yurt sahiplerine seslendi.

"Bu iş böyle olmaz"

Pandemide boş kalan evlerin, yurtların acısının öğrencilerden çıkartılmak istendiğinde vurgu yapan öğrenciler sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda "Bu iş böyle olmaz. Ev ve yurt fiyatlarını fırsattan istifade yükselterek öğrencilerin ve dolaylı olarak ailelerinin mağdur olmasına sebep olan ev sahipleri, sizler zalimsiniz. İki senedir tek bir kuruş kazanamadığınız evlerin ve yurtların acısını öğrencilerden çıkarıyorsunuz. Sözüm ona misafirperveriz demekle olmuyor, piyasayı uçuk bir şekilde arttırarak öğrencileri yolunacak kaz olarak görmeniz bir hayli kötü. Beş kuruş etmeyecek evlere ciddi meblağlar istemek sizin vicdanınızla alakalı bir sorgulamaya gitmenizin en mantıklı şey olduğunu gösteriyor. Yurt sahipleri sizler de o zor duruma soktuğunuz öğrenciler yokken ne halde olduğunuzu görmeli ve öğrencilerin değerini bilmelisiniz. Bir odaya ayda 2 bin lira para istemek hangi vicdana sığar? Bahane olarak enflasyonu sunuyorsunuz belki ama mantıklı meblağlar sunulmalı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Üniversite öğrencilerinden Aydın'daki kira fiyatlarına tepki
Üniversite öğrencilerinden Aydın'daki kira fiyatlarına tepki

Adnan Menderes Üniversitesi, Medya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden Aydın'daki kira fiyatlarına tepki - Son Dakika


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