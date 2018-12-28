Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Bağımlılıkla Mücadele

Üniversite Öğrencilerinden Bağımlılıkla Mücadele

1 saat önce

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri bağımlılıkla mücadelenin önüne geçebilmek amacıyla ilköğretim okullarında eğitimler veriyor.

Üniversite Öğrencilerinden Bağımlılıkla Mücadele, System.String[]
Kırklareli Üniversitesi öğrencileri bağımlılıkla mücadelenin önüne geçebilmek amacıyla ilköğretim okullarında eğitimler veriyor.

Genç Yeşilay Kulübü öğrencileri, Yeşilay tarafından sürdürülen "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında ilköğretim okullarını ziyaret ederek, çeşitli etkinlikler ile bağımlılık konularında bilgiler veriyor.

Kulüp Danışmanı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Vedat Açar, şu ana kadar 659 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Kırklareli Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü öğrencileri ile tüm okulları ziyaret edeceklerini ifade eden Açar, öğrencilerin bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam sürmeleri noktasında bilgiler vereceklerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:50 Kaynak: AA

Yeşilay, Genç, Kırklareli, Güncel
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