Üniversite öğrencilerinden Bahar kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden Bahar kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden Bahar kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (ÜNİ-SAM) üyelerince, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Üniversite öğrencilerinden Bahar kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üniversiteli Samsunsporlular Derneği (ÜNİ-SAM) üyelerince, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, OMÜ Yaşam Merkezi önüne kadar ellerinde bayraklarla yürüdü.

Burada öğrenciler, saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Topluluk adına açıklama yapan Ömer Duru, Türk ordusunun mazlumların yoldaşı, zalimlerin korkulu rüyası olduğunu belirterek, "Ordumuz, Zeytin Dalı, Fırat kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarında ne denli yüce bir ordu olduğu bütün cihana göstermiştir. Şimdi Bahar Kalkanı Harekatı ile yeni bir destan yazmaya başlayan ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Dualarımız ve yüreğimiz şanlı ordumuzladır." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bahar Kalkanı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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