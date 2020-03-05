Üniversite öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi (BÜ) öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'deki Bahar Kalkanı Harekatına destek verdi.

Yerleşkede bir araya gelen öğrenciler açtıkları Türk bayrağı ile gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından açıklama yaptı.

BÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Metin Akdeniz yaptığı konuşmada, öğrenciler olarak her daim devletin ve ordunun yanında yer aldıklarını söyledi.

İdlib'deki hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini göstermek için toplandıklarını belirten Akdeniz, şöyle konuştu:

"Suriye meselesi sınırımızın emniyeti ve güvenliği için girdiğimiz bir mücadeledir. Zalimin karşısında mazluma destek olmak için giriştiğimiz bir mücadeledir. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Bu saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyeceklerdir. Mevzu vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Bugün her zamankinden daha biriz, bütünüz. Katil rejime karşı mücadele eden devletimiz ve ordumuzun yanındayız."