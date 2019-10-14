Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na ışıklı destek
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na ışıklı destek

Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na ışıklı destek

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başladı.

Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na ışıklı destek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında bir terör koridoru oluşmasını engellemek için Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlardan Türk askerine destek sürerken, harekata bir destek de Gölbaşı'nda eğitim gören üniversite öğrencilerinden geldi.


Gölbaşı Polis Akademisi Yerleşkesi öğrenci yurtlarından Barış Pınarı Harekatı'na ışıklı destek geldi. Yerleşke yurtlarında eğitim gören öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla 'Barışpınarı' yazarak Mehmetçiğe destek verdi.


Öğrencilerin bu anlamlı desteği Gölbaşı'ndan böyle görüntülendi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:28 Kaynak: İHA
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