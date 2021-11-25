Üniversite öğrencilerinden Bartın TSO'ya ziyaret - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık'a ziyarette bulundu.

Ziyarette öğrencilerin, geliştirdikleri projelerle ilgili bilgi verdiği Balık, oda olarak gerek Bartın Üniversitesinin gerekse üniversitede eğitim alan öğrencilerin başarısı için yapılan tüm çalışmalarda imkanlar çerçevesinde yer aldıklarını ve katkı sağladıklarını söyledi.

Balık, "Gençlerimizin Bartın'a ve ülkeye katma değer sağlamak için yaptığı tüm çalışmalarda yanlarında yer almak en büyük arzumuz. Sizlerin de gereken ideallere sahip olduğunuzu görmek bizim için en büyük ödül olacaktır. Kendi alanlarınızda proje üretme ve hayata geçirme noktasında da gayretli olduğunuzu görüyorum. Bu azim ve kararlılığınız bizlere umut ve güven vermektedir." dedi.