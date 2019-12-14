Üniversite öğrencilerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

6 saat önce

Üniversite öğrencileri Aslıhan Anezoğlu ile Sümeyye Sancak, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.

Üniversite öğrencilerinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret, System.String[]

Üniversite öğrencileri Aslıhan Anezoğlu ile Sümeyye Sancak, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti.


Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri Aslıhan Anezoğlu ile Sümeyye Sancak, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler. Öğrencilerle bir süre makamında sohbet eden Başkan Pekmezci, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Bölümleriyle ilgili bilgiler veren üniversite öğrencileri Aslıhan Anezoğlu ile Sümeyye Sancak Başkan Pekmezci'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Hükmü Pekmezci ise, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Hükmü Pekmezci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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