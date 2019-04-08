Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Cinsel İstismar Protestosu

Üniversite Öğrencilerinden Cinsel İstismar Protestosu

45 dakika önce

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden bir grup öğrenci, özel bir hayvan hastanesinde darbettiği veterinere cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen profesörü protesto etti.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden bir grup öğrenci, özel bir hayvan hastanesinde darbettiği veterinere cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen profesörü protesto etti.

Dekanlık binası önünde toplanan öğrenciler adına açıklamada bulunan öğrenci temsilcisi Hüseyin Fatih Şimşek, bu konudaki iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini ve fakülte yönetimine şikayette bulunduğunu ancak olayın örtbas edildiğini savundu.

Şimşek, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri olarak sessiz kalmayacaklarını ve tepkilerini her zamankinden daha gür dile getireceklerini söyledi.

Üniversite bünyesinde görev yapan H.B'nin 3 Nisan'da kendisine ait hayvan hastanesinde veteriner S.D'nin yardımı ile kadın meslektaşlarını darbedip cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Sürdürülen hukuki süreçlerle kendisi cezasız bırakıldı. Bu güncel eylemi gerçekleştirebilmesinde o aşamalarda yaşanan ve bizim 'ihmal' olarak adlandırdığımız noktaların ilgili makamlarca yeniden araştırılıp, sorumlularının yeniden tespit edilip, bu şahıslar üzerinde gerekli cezai uygulamaların yapılmasını veteriner hekimliği camiası olarak talep ediyoruz."

Açıklamanın ardından bir süre fakülte binasında yürüyen öğrenciler, "tecavüzcü-tacizci hoca istemiyoruz" sloganları attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:12 Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Güncel
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