Üniversite öğrencilerinden çocuklara yılbaşı hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Üniversite öğrencilerinden çocuklara yılbaşı hediyesi - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden çocuklara yılbaşı hediyesi

6 saat önce

Eskişehir'de üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanyada toplanan oyuncakları çocuklara hediye etti.

Üniversite öğrencilerinden çocuklara yılbaşı hediyesi, System.String[]

Eskişehir'de üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanyada toplanan oyuncakları çocuklara hediye etti.


Eskişehir Öğrenci Kolektifleri üyelerince 'Okumuş İnsan Halkın Yanındadır' kampanyası kapsamında yılbaşı öncesi çocukları mutlu etmek amacıyla bağışlarla oyuncak toplandı. Ardından toplanan onlarca oyuncağı hediye paketi yapan öğrenciler, oyuncakları dağıtmak üzere yola koyuldu. Gültepe Mahallesi'ne gelen gençler, çocuklara oyuncakları hediye etti. Hediye edilen oyuncaklar karşısında mutlu olan minikler, ağabey ve ablalarına sarılarak teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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