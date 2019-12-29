Üniversite öğrencilerinden çocuklara yılbaşı hediyesi - Son Dakika

Eskişehir'de üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanyada toplanan oyuncakları çocuklara hediye etti.



Eskişehir Öğrenci Kolektifleri üyelerince 'Okumuş İnsan Halkın Yanındadır' kampanyası kapsamında yılbaşı öncesi çocukları mutlu etmek amacıyla bağışlarla oyuncak toplandı. Ardından toplanan onlarca oyuncağı hediye paketi yapan öğrenciler, oyuncakları dağıtmak üzere yola koyuldu. Gültepe Mahallesi'ne gelen gençler, çocuklara oyuncakları hediye etti. Hediye edilen oyuncaklar karşısında mutlu olan minikler, ağabey ve ablalarına sarılarak teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR