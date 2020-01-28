Üniversite öğrencilerinden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden depremzedelere yardım

7 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencileri, gıda ve yaşam malzemelerinden oluşan yardımları Elazığ'a gönderdi.

Üniversite öğrencilerinden depremzedelere yardım, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencileri, gıda ve yaşam malzemelerinden oluşan yardımları Elazığ'a gönderdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin yardımlarının yanı sıra, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu da özel bir kanalda yapılan bağış kampanyasına destek verdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Haluk Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bünyesinde ki tüm öğrenci kulüplerimizin desteğiyle hazırlanan yardımları, Elazığ'a gönderiyoruz. Ülkemiz adına yardım sağlayan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Elazığlı olan öğrencilerimize, ailelerine, aile dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Dualarımız sizinle."

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen de Türkiye'nin kenetlenerek, birlik beraberliğini kanıtladığını kaydetti.

Öğrencilerin gösterdiği duyarlılıktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Sözen, "Yoğun çaba sarf eden öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor ve hepsiyle gurur duyuyorum. Bizler de yardım ekibine katılarak Elazığ'a bu süreçte destek olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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