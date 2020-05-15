Üniversite öğrencilerinden Derik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Osmanoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Üniversite öğrencileri Derik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Osmanoğlu'nu ziyaret etti.

Derik'te yaşayan ve il dışında üniversitede okuyan öğrenciler Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Osmanoğlu tarafından kabul edildi.

Osmanoğlu, öğrencilere burs verilmesine ilişkin 21 Kasım 2008'de verdiği kararın ardından öğrencilere sehven tebligat gönderildiğini belirterek, hemen ertesi günü öğrencilerin telefonla aranarak tebligatın sehven gönderildiğinin öğrencilere ve velilerine bildirildiğini söyledi.

Sonraki ilk iş gününde de öğrenciler kabul edilerek, gönderilen tebligatın sehven yapıldığının bizzat ifade edildiğini dile getiren Osmanoğlu, 400 lira yardım alan öğrencilerden geri ödeme almayacaklarını aktardı.

Osmanoğlu, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın talimatıyla devlet olarak her zaman üniversitede okuyan öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Nevruz Karaca (19) belediyeye sundukları destekten dolayı teşekkür etti.

"Allah razı olsun. Bundan sonra da yardımlar da bulunacaklarını belirtiler." diyen Karaca, destek sunan herkese teşekkür etti.