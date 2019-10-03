Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek
Son Dakika Güncel Haber

Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek

1 saat önce

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır annelerine, Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencileri destek verdi.

Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır annelerine, Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğrencileri destek verdi.

AÜ'nün 9 kulübüne üye öğrenciler, Diyarbakır annelerine destek için AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'nde bir araya geldi.

Öğrenciler adına açıklama yapan AÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Emircan Fırıncı, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya meydan okuyan annelerin yanında olduklarını söyledi.

Annelerin haklı isyanının, Türkiye'nin teröre karşı isyanıyla bütünleştiğini belirten Fırıncı, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK'nın, ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileleri bizim ailemizdir. Diyarbakır annelerinin eylemi bir vatan ve insanlık nöbetidir, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadelenin artık, zafer aşamasına dayandığının göstergesidir. PKK ve destekçileri çok yakında Mehmetçiğin ve analarımızın ayakları altında kalacaktır. Türk gençliğinin kalbi, evlatları için PKK'ya bayrak açan ailelerle çarpmaktadır."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AYM, Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi
Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu "31 Mart seçimlerinde usulsüzlük" davası: 3 şüpheli hakkında 1'er yıl hapis istemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır annelerine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]