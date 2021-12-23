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Üniversite öğrencilerinden eksi 2 derecede sahil temizliği - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden eksi 2 derecede sahil temizliği

23.12.2021 10:03

Üniversite öğrencilerinden eksi 2 derecede sahil temizliğiSAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Samsun'un Terme ilçe sahilinde eksi 2 derece soğukta ve kar yağışı altında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencilerinden eksi 2 derecede sahil temizliği

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Samsun'un Terme ilçe sahilinde eksi 2 derece soğukta ve kar yağışı altında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

OMÜ ile Terme Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen 'OMÜ Çevreye, Çevre OMÜ'ye Emanet' isimli proje kapsamında doğasever öğrenciler harekete geçerek sahil bölgesindeki çöpleri topladı. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 30 kişinin katıldığı etkinlik kapsamında sahil bölgesinde bulunan plastik atıklar ve cam şişeler öğrenciler tarafından çöp poşetlerinde toplandı. Doğanın korunması için çevre temizliği farkındalığının topluma kazandırılması gerektiğini belirten öğrenciler bölgedeki vatandaşlara çevre temizliği konusunda da uyarılarda bulundu.

Kar yağışında çevre temizliği

Eksi 2 derece hava sıcaklığına ve bölgede etkili olan kar yağışına aldırış etmeyen gönüllü öğrenciler olumsuz hava şartlarına rağmen çevre temizliğini tamamladı. Çevre temizliğiyle ilgili projelerin kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve genç öğrenciler tarafından sürekli olarak tekrarlanması gerektiğini ifade eden öğrenciler en iyi temizliğin kirletmemek olduğuna dikkati çektiler.

30 poşet çöp toplandı

Etkinliğin tamamlanmasının ardından toplanan çöpleri bir araya getirerek içeriklerini kontrol eden öğrenciler alkol şişesi, sigara izmariti, pet şişe ve plastik atıkların yoğunlukta olduğunu tespit etti.

Bilinçsizce atılan her çöpün çevreye ve geleceğe zarar verdiğini kaydeden proje sözcüsü Halil İbrahim Yiğit, "İletişim Fakültesi öğrencileri olarak Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında çevre temizliği projesi gerçekleştirdik. Çevremizin, sahillerimizin bizlere bir emanet olduğunu düşünerek çıktığımız bu yolda tamamı gönüllülerden oluşan 30 kişilik öğrenci ekibimizle beraber olumsuz hava şartlarına rağmen Samsun'un doğa güzellikleriyle bilinen Terme ilçesinde sahil temizliğini gerçekleştirdik. Öğrenci arkadaşlarımızla beraber 30 poşet çöp topladık. Bölgede gördüğümüz vatandaşları da çevreyi temiz tutmaya davet ederek bilinçlendirdik. OMÜ Rektörlüğü'ne ve Terme Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu zorlu hava şartlarında hem 'Sıfır Atık Projesi' hem de 'Sıfır Atık Mavi Harekat Projesi' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Handan Can Katar, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri çok güzel bir proje yapmayı planlamışlar. Güzel bir farkındalık etkinliği oldu. Benzeri etkinliklerde tekrar bir araya gelerek çalışmak ümidiyle öğrenci arkadaşlarımıza emekleri ve düşünceli davranışları için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda soğuk havadan etkilenen öğrencilere Terme Belediyesi tarafından yemek ve sıcak çay ikramı yapıldı.

Üniversite öğrencilerinden eksi 2 derecede sahil temizliği
Üniversite öğrencilerinden eksi 2 derecede sahil temizliği
Üniversite öğrencilerinden eksi 2 derecede sahil temizliği
Üniversite öğrencilerinden eksi 2 derecede sahil temizliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üniversite, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerinden eksi 2 derecede sahil temizliği - Son Dakika


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