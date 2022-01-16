Üniversite öğrencilerinden köyde yaşayan kadınlara kentte doyasıya bir gün geçirme imkanı - Son Dakika

Elazığ'da bir grup üniversite öğrencisi, kent merkezinde günübirlik ağırladıkları köyde yaşayan kadınları bowling oynamaya, sinema, restoran ya da kuaföre götürerek sosyal aktivitelerle buluşturuyor.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, kırsalda yaşayan kadınların sosyalleşmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Köyden Kente Kadınlar Sosyal Aktivitelerle Buluşuyor" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında öğrenciler, ziyaret ettikleri köylerde gencinden yaşlısına tanıştıkları ve kent merkezine davet ettikleri kadınları ağırlıyor. Öğrenciler, kadınlarla bowling oynuyor, sinema ya da kuaföre gidiyor, bir restoranda yemek yiyerek sohbet ediyor.

Öğrenciler günün sonunda misafirlerini araçla köylerine yolcu ediyor.

"Kadınların pek sosyal aktivite imkanı yok"

Proje sorumlusu öğrenci Nezihe Var, AA muhabirine, köydeki kadınların yaşamları boyunca günlük ev işleri ve çocuklarına bakmanın yanı sıra tarlada, bağda, bahçede çalışarak, hayvanlara bakarak ailelerine destek olduklarını söyledi.

Büyük özveriyle hayatın yükünü sırtlanan kadınların tüm bu çabalarının yanında sosyal hayattan uzak bir yaşam sürdüklerini ifade eden Var, şöyle konuştu:

"Hayata geçirdiğimiz bu projeyle kırsalda yaşayan kadınlarımızın da şehir hayatının

sosyal aktivitelerinden faydalanmalarını hedefledik. Çünkü kadınlarımızın günlük ev işleri ya da tarla işlerini yapmak dışında pek sosyal aktivite imkanları yok, kentte yaşayan kadınlarımız bu açıdan çok daha avantajlı."

Ziyaret ettikleri köylerde tanıştıkları kadınları kente davet ettiklerini kaydeden Var, beraber yaptıkları etkinliklerle onlara farklı ve güzel bir gün yaşattıklarını aktardı.

Var, "Kadınların mutlu olduklarını yüzlerinden görebiliyoruz." dedi.

"Bugüne kadar yapmadığım şeyleri yaptım"

Uzuntarla köyünde yaşayan Zeycan Yıldız, hayatının büyük bölümünün köyde geçtiğini, kente sadece akraba ziyareti ya da zaruri bir ihtiyaç için eşiyle geldiğini anlattı.

Öğrencilerin daveti üzerine kente geldiğini belirten Yıldız, öğrencilerle bugüne kadar yapmadığı sosyal aktiviteleri yapma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Yıldız, "Çok güzel geçti günümüz, çok mutlu oldum. Bowling oynadık, yemek yedik, kuaföre gittik. Bugüne kadar yapmadığım şeyleri yaptım, sanki yeni bir dünyaya geldik." ifadelerini kullandı.

"Bizim için tatil gibi oldu"

Uzuntarla köyünden Yeliz Gül de köyde günlük işler dışında herhangi bir sosyal aktivite imkanlarının olmadığını kaydederek, "Bize böyle bir gün ayırmaları çok hoşumuza gitti. Bizim için tatil gibi oldu. Öğrenciler, bizi çok sıcak karşıladı, bizler de onları ağırlamak için köyümüze bekliyoruz." diye konuştu.

Sevim Bağ ise köy hayatının insana daha çok huzur verdiğini, kent hayatının da eğlenceli taraflarının olduğunu söyledi.

Öğrenciler sayesinde kent hayatının eğlenceli tarafını bir günlüğüne de olsa yaşamanın kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Bağ, daha önce bowling oynamadıklarını ve çok eğlendiklerini belirtti.

Etkinlik için teşekkür eden Bağ, duyarlı projeleri için öğrencileri kutladı.