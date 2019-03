Üniversite Öğrencilerinden Emekçi Kadınlara Ödül

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenledikleri törenle emekçi kadınları ödüllendirdi.

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenledikleri törenle emekçi kadınları ödüllendirdi. Ödüller, üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.







Sanat, spor ve iş dünyasından birçok isim üniversitenin Women in Business Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Geceden elde edilen gelirin ise, Türk Eğitim Vakfı ve Engelsiz Amazonlar Platformu'na bağışlanacağı kaydedildi. Sunuculuğunu Özgür Uysal'ın üstlendiği geceye, üniversitenin Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, çok sayıda sanatçı ve öğrenciler katıldı.







ÜNLÜ İSİMLERE ANLAMLI ÖDÜL







Dans gösterileri, videolar ve çok sesli koro ile renklenen gecede, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu Arzum Onan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Beste Ortaç, Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, BM Genel Kurulu'na konuşmacı olarak katılan en genç kişi Talya Özdemir, oyuncu Tilbe Saran, Big Chefs CEO'su Gamze Cizreli ve Engelsiz Amazonlar Platformu Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Elibol ödül aldı.







Kadın başarılarını destekleyen erkeklerin de unutulmadığı törende ödül alan isimler, otomotiv sektöründen arabam.com CEO'su H. Zafer Terzioğlu, P&G Türkiye CEO'su Tankut Turnaoğlu, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan oldu.







Women in Business Kulübü Başkanı Simge Avcıoğlu, töreni düzenlemekte birden fazla amaçları olduğuna dikkat çekerek, "Kadının farkındalığını önce kampüsümüzde, sonra İstanbul'da ve Türkiye'de artırmak temel amacımızdı. Bir diğeri de çocuklar için bir şeyler yapabilmekti. Şimdi sizler sayesinde onlara çok daha fazla şeyler yapacağız. Yavaş yavaş bütün çocuklara dokunacağız. Ağladığımız,sinirlendiğimiz tüm problemler bizim değiştirebileceğimiz olaylardır. Kadın erkek yan yana çok daha güçlü ve başarılı yerlere dokunabileceğiz" dedi.







"HER GÜN YENİ ŞEYLER ÖĞRENME HEYECANIYLA UYANIYORUM"







Gecede ödüle layık görülen isimler arasında yer alan oyuncu Gökçe Bahadır, ödül için teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Emek kelimesinin kendisi için çok değerli anlamı olduğunu ifade eden Bahadır, " Her şeye emek vermiş biri olarak 'emek' kelimesi benim için çok enteresan ve kıymetli. Karşılığını bulamadığınız, fark edilmeyi hissedemediğiniz olur ama hayat bir gün geliyor ve sizi sürprizlerle karşılıyor. O zaman hiçbir emeğin boş olmadığını anlıyorsunuz. Her gelen gün yeniden üreterek, güçlenerek, iş hayatıma devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.







Bizler bu hayatta cinsiyetiyle kimliğiyle bakış açısıyla ürettikleriyle varız. Her yeni gün yeni bir şey öğrenme heyecanıyla uyanıyorum. Bu benim hayata karşı en büyük motivasyonum oluyor. Böyle uyandığınızda mutlaka hayat sizi sürprizle karşılaştırıyor. Üretmeye, çalışmaya ve emek vermeye devam diyorum" diye konuştu.







"GELECEĞE DAİR UMUTLARIM VAR"







Geleceğe dair umutları ve beklentileri olduğunu dile getiren oyuncu, eski manken ve heykeltraş sanatçısı Arzum Onan, "Kalıplaşmış yargılarla hayatları şekillendirmediğimiz, kadınların da en az erkkeler kadar sosyal ve ekonomik hayatın içinde var olabilmesini sağlayabildiğimiz, eğitimde eşit haklara sahip olduğumuz, özgürlükleri çalmadığımız, kanatları kırmadığımız güzel bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.







"PES ETMEYEREK HER KADIN BAŞARABİLİR"







Antarktika'da Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın açılışı dolayısıyla özel bir dalış gerçekleştiren serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, "Antarktika gibi hava durumu hiçbir zaman tahmin edemeyeceğiniz bir yerden ülkemize dönebildiğim ve bu ödülü sizlerden alabildiğim için çok mutluyum. Her kadın sabrıyla, azmiyle, başarıya olan tutkusuyla, pes etmemesiyle başarabilir" diye konuştu. - İstanbul

