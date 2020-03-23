Üniversite öğrencilerinden

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerine dönen Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, çektikleri videoyla "evde kal" çağrısında bulundu.

Manevi danışmanları din görevlisi Mustafa Elitok'un başlattığı "evde kal" çağrısına destek veren KYK Hamidiye Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, evlerinden çektikleri videolarla birbirlerine ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

Görüntüde son olarak konuşan öğrenci, Türk bayrağıyla çağrıda bulunarak etkinliğe destek oldu.

Öte yandan, "evde kal" çağrısına uyarak zamanlarını evde geçiren bazı aileler ise farklı etkinlikler yapıyor.

Çalılıöz Mahallesi'nde yaşayan Satılmış ile oğlu Emirhan Aksun'un, evlerindeki yemek masasının üzerine tuvalet kağıdından file oluşturarak masa tenisi oynaması ilginç görüntü oluşturdu.