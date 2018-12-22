Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Farkındalık Projesi

Üniversite Öğrencilerinden Farkındalık Projesi

2 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk dersi kapsamında gerçekleştirdikleri proje çalışması takdir topladı.

Üniversite Öğrencilerinden Farkındalık Projesi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk dersi kapsamında gerçekleştirdikleri proje çalışması takdir topladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4'üncü sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında, 'Artı 1 farkla farklıyız farkındayız' projesini hazırladı. Öğrenciler, Engelliler Dayanışma Derneği üyeleri ile Sevgi Evlerinde yaşayan engelliler ve çocuklar için çeşitli animasyonlar düzenledi. Hayata geçirdikleri proje ile dernek üyeleri ve çocuklara farklı bir gün yaşatan öğrenciler, yüzlerde mutluluk ifadesi bıraktı.

Engelliler Dayanışma Dernek Başkanı İsmail Çelik, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sesiniz sesimiz olacaktır. Bize verdiğiniz değer, ayırdığınız zaman için sizlere şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:22 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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