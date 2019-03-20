Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden Hastaneye Kütüphane

Üniversite Öğrencilerinden Hastaneye Kütüphane

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversitenin Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisi'ne kütüphane kurdu.

Üniversite Öğrencilerinden Hastaneye Kütüphane, System.String[]
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversitenin Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisi'ne kütüphane kurdu.

Tıp fakültesi öğrencileri tarafından kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için başlatılan 'Leyla'dan Sonra' projesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin pediatri servisinde tedavi gören çocuk hastaların, hastanede kaldıkları süre zarfında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalara başlandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile kitap toplayan üniversite öğrencileri, kütüphaneyi tedavi gören çocukların hizmetine açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Güncel
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