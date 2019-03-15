Üniversite Öğrencilerinden Hayvanlar İçin Kulüp

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitim gören 80 öğrenci, üniversite yerleşkesinde yaşayan hayvanların bakımını ve beslenmesini sağlamak için kulüp kurdu.

ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitim gören 80 öğrenci, üniversite yerleşkesinde yaşayan hayvanların bakımını ve beslenmesini sağlamak için kulüp kurdu.



Ordu Üniversitesi Laborant Veteriner Sağlık Bölümünü bitirdikten sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitene dikey geçiş yapan Melis Güzel, burada hayvansever arkadaşlarıyla kendi imkanları dahilinde kampüsteki hayvanları beslemeye başladı. Hayvanları çok seven öğrenciler, Güzel öncülüğünde "Hayvan Dostları Kulübü"nü kurdu.



80 üyesi bulunan kulüp üyeleri, kendi olanaklarıyla hayvanlara mama tedarik edip onları doyuruyor. Ağır geçen kış aylarında hayvanlar için kulübe yapan öğrenciler, hayvanların tedavilerini üsteleniyor, aşılarını yaptırıyor.



Sosyal medya hesaplarıyla mama kumbarası kuran öğrenciler, hayvanseverlerin desteğiyle elde ettikleri mamalarla, kampüsteki hayvanları elleriyle besliyor.



Hayvan Dostları Kulübü Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Bioteknoloji Bölümü öğrencisi Melis Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve üniversite değiştirip Niğde'ye geldikten sonra da onlar için bir şeyler yapmaya çalıştığını anlattı.



Güzel, kış aylarının bölgede çok soğuk geçtiğini, kulüp faaliyetleri kapsamında hayvanların barınabileceği kulübeler yaptıklarını aktardı. Arkadaşlarının harçlıkları ve gönüllülerin desteğiyle hayvanların düzenli olarak beslenmelerini sağladıklarını ifade eden Güzel, şöyle devam etti:



"Marangozlarla konuştuk, çivileri bulduk. Aslında bunda herkesin emeği var. Sadece öğrencilerin diyemeyiz ama çoğunlukla maddi ve manevi olarak öğrenci arkadaşlarımızla yaptık. Sosyal medyada 'nohuhaydok' adı altında mama kumbarası kurduk. Linkimize tıkladığınızda mama kumbaramız açılıyor ve bu şekilde kampüse mamalar geliyor. Bu şekilde mama sağlıyoruz. Kampüste 80 köpeğimiz var. Bunların 25'i yavru. Onların ilk gençlik aşılarını yaptık. Şimdi ikinci gençlik aşılarını yapacağız. Bizim sloganımız, 'Yaşamak güzeldir fakat yaşatmak daha güzel.' O yüzden duyarlı olalım, bu canlıların bizlere ihtiyacı var. Onlara sessiz kalmayalım çünkü gerçekten onların bize ihtiyacı var."



Kulübün başkan yardımcısı ve bioteknoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi Emine Görür de üniversiteden emekli olduktan sonra öğrenciliğe başladığını anlattı.



Kampüsteki hayvanları kulüp kurmadan önce de beslediklerini dile getiren Görür, "Kulüp olursa daha iyi olacağını düşündük. Hayvanlara karşı duyarlılık eskiye göre daha fazla arttı ama bunun yanında sevmeyenler de çok. Zaman zaman hayvanların itilip kakıldığına şahit oluyoruz. Bunların yapılması hoş değil. Hayvanların da bizim kadar yaşamaya hakkı var. Hayvanları sevelim 'yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel' diye yola çıktık. Herkesten de bu duyarlılığı bekliyoruz." dedi.

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