Son Dakika › Güncel › Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu 'Evde Kal' mesajı - Son Dakika
Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu 'Evde Kal' mesajı
29 dakika önce
Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, işitme engelliler için video çekerek 'Evde Kal' mesajı verdi.
Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, işitme engelliler için video çekerek 'Evde Kal' mesajı verdi.
Çin'in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, farklı bir etkinliğe imza attı. Korona virüse karşı önlemlerin arttığı dönemde özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmaları yasaklandı. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi İletişim ve Edebiyat Topluluğu öğrencileri, verdikleri sosyal mesajlarla korona virüsüne karşı vatandaşlara videolu 'evde kalın' mesajı yayınladı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi