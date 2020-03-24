Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu 'Evde Kal' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Genel Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu 'Evde Kal' mesajı - Son Dakika

Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu 'Evde Kal' mesajı

6 saat önce

Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu 'Evde Kal' mesajı Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, işitme engelliler için video çekerek 'Evde Kal' mesajı verdi.

Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu 'Evde Kal' mesajı

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, işitme engelliler için video çekerek 'Evde Kal' mesajı verdi.

Çin'in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, farklı bir etkinliğe imza attı. Korona virüse karşı önlemlerin arttığı dönemde özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmaları yasaklandı. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi İletişim ve Edebiyat Topluluğu öğrencileri, verdikleri sosyal mesajlarla korona virüsüne karşı vatandaşlara videolu 'evde kalın' mesajı yayınladı.

Üniversite öğrencilerinden işitme engelliler için videolu 'Evde Kal' mesajı

Kastamonu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:08 Kaynak: İHA

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