Son Dakika Haberleri: Üniversite Öğrencilerinden İtfaiyeye Teknik Gezi

Üniversite Öğrencilerinden İtfaiyeye Teknik Gezi

57 dakika önce

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunca Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenlendi.

Üniversite Öğrencilerinden İtfaiyeye Teknik Gezi, System.String[]
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunca Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliğinde dikkat edilecek temel hususlar hakkında bilgi verdi.

Acil durumlarda yapılacak müdahaleleri herkesin bilmesi gerektiğini ifade eden Akgöl, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için ise tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

İş güvenliği alanında ahlaki ve mesleki etik değerlere bağlı kalmanın, iş güvenliği ekipmanlarını tanımanın ve kullanmanın da hayati önem taşıdığını aktaran Akgöl, önce can güvenliğinin alınması sonra yapılacak hizmetin doğru ve güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:19 Kaynak: AA

Ceyhun, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel
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