Üniversite Öğrencilerinden İtfaiyeye Teknik Gezi
57 dakika önce
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunca Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenlendi.
Lüleburgaz
Meslek Yüksekokulunca Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenlendi.
Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürü Ceyhun
Akgöl, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliğinde dikkat edilecek temel hususlar hakkında bilgi verdi.
Acil durumlarda yapılacak müdahaleleri herkesin bilmesi gerektiğini ifade eden Akgöl, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için ise tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
İş güvenliği alanında ahlaki ve mesleki etik değerlere bağlı kalmanın, iş güvenliği ekipmanlarını tanımanın ve kullanmanın da hayati önem taşıdığını aktaran Akgöl, önce can güvenliğinin alınması sonra yapılacak hizmetin doğru ve güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:19 Kaynak: AA
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu
Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil