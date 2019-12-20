Üniversite öğrencilerinden kan bağışı - Son Dakika

Kadirli ilçesinde, Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.



Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasında konuşan Türk Kızılayı Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer, kan veren insanların hayat kurtardığını ifade ederek, "Beklediğimiz sayıda öğrencimizden kan aldık. Kahraman olabilmek olağanüstü işleri yapmamız gerekmiyor. Kan vererek bir hayat kurtarabilir ve kahraman olabiliriz. Kan ihtiyacı süreklidir. Kan verme duyarlılığımız da sürekli olmalıdır. Kan ve kök hücre bağışında bulunan öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.