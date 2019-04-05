Üniversite Öğrencilerinden 'Kanser' İçin Farkındalık Çalışması

Üniversite öğrencileri ile Pembe İzler Derneği Kanser Farkındalık Haftası kapsamında 'Gücümüz Umudumuz' projesini hayata geçirdi.

Üniversite öğrencileri ile Pembe İzler Derneği Kanser Farkındalık Haftası kapsamında 'Gücümüz Umudumuz' projesini hayata geçirdi. Projeyle insanların farkındalığını artırmak ve bilinçli olmalarını sağlamak hedefleniyor.



İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri 1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftası'nda Pembe İzler Derneği ile 'Gücümüz Umudumuz' projesini gerçekleştirdi. Proje için öğrenciler, kanser farkındalığına yönelik 100 kişiyle anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 45'i kanser çeşitleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, yüzde 61'i erken teşhisin kanser tedavisinde önemli bir rol oynamadığını,yüzde 45'i kanser hastalığının kadınlarda daha yaygın görüldüğünü, yüzde 42'si ise kanser ile ilgili bir etkinliğe katılmak istediğini ifade etti.



KANSERE KARŞI KORUNMA YOLLARI ANLATILDI



Anket çalışmasının sonuçları ışığında sağlık söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide kanserden korunmanın yolları anlatıldı. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Usul Afşar, kanserin dünyada yaygın hastalıklarda ilk sıralarında geldiğini söyledi. Doç. Dr. Afşar, "Kanser yaygın ama yaşam biçimini düzenleyerek riski düşürmek mümkün. Sigara ve alkol tüketiminden ve özellikle öğle saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına maruz kalmaktan uzak durmak gerekiyor. Beslenme de çok önemli. İdeal kilonuzu koruyun. Yiyeceklerinizde de sebze meyve ve tam tahıllı yiyecekleri tercih edin. Erken teşhis, tedavi başarısının artması anlamına gelir. O nedenle mutlaka kontrollerinizi yaptırın, çevrenizdekilerin yaptırması konusunda da destek olun " dedi.



"BİLİNCİM BENİ KURTARDI"



Pembe İzler Derneği Gönüllüsü Ayşem Baykara ise kendi hastalık sürecinden yola çıkarak kadınlara uyarılarda bulundu. Kadınların bilinçli olması gerektiğine vurgu yapan Baykara, "40 yaşıma geldiğimde daha önce edindiğim bilgilerden etkilenerek, mamografi yaptırdım. Oysaki hiçbir şikayetim yoktu. Mamografide doktorlar bir oluşum saptadı ama biyopsi sonrası riski olmadığına 6 ay arayla kontrole gelmem gerektiğine karar verdiler. Periyodik kontrollerimi yaptırırken, meme içinde ama başka bir bölgede kanser hücrelerine rastlandı. Eğer kontrole gitmeliyim demeseydim, kanser çok ileri evrelerde yakalanacaktı. Bilincim beni kurtardı" diye konuştu. Baykara, "Anneler Günü'nde annenize gidip mutfak aletleri almayın, sağlık hediye edin. Kanser tarama testleri olmasına destek verin. Onun için doktordan randevu alın, destek olmak için yanında gidin. Unutmayın sağlık, en büyük hediye" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'Yİ İL İL DOLAŞIYORUZ"



Başta meme olmak üzere jinekolojik kanserler konusunda faaliyet yürüten Pembe İzler Derneği Gönüllüsü Seral Çelik de derneğin çalışma alanı, faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi vererek farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti. Çelik, "Pembe izler, özellikle kadına özgü kanserler alanında kadınları bilinçlendirmek için yola çıktı. Umudun sesi olmak istiyoruz çünkü kadınlar cesaretle hastalıklarıyla savaşıyorlar. Geçen yıl başlattığımız Pembe Rota isimli projemizde özellikle jinekolojik kanserler hakkında bilinç yaratmak için çalışıyoruz. Türkiye'yi il il gezerek kadınlara bilgi veriyoruz. Aynı zamanda ücretsiz jinekolojik tarama testleri yapıyoruz. Hedefimiz 10 bin kadına bu imkanı sağlamak" dedi.



EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ



İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Tolga Tüzün İnan ise "Toplumda genellikle kadın kanserlerinin sadece kadınları ilgilendirdiğini düşünüp erkekler olarak kimi zaman kadın kanserlerine karşı duyarsız ve ilgisiz kalıyoruz. Bu anlamda bunu kırmanın en iyi yolunun da faaliyet alanımız olan eğitimle olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



PROJEYE KATKI SUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİ



İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde öğrencileri Burcu Ilık, Furkan Çakmak, Şevkiye Yel, Ebru Bayram, Mustafa Yiğit, Çağla Akkaya, Şebnem Tokay, Anıl Alpaslan Demirtaş, Belkıs Ceylan, Fıratcan Demirtaş, Yaren Baygın ve Yasin Özer yer aldı.



Projenin sonunda öğrenciler, iki kadının kanser taramasını üstlenerek, Pembe İzler Derneği'ne bağışta bulundu.



- İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Albayrak: Seçime Gitme Mecburiyeti Ortadan Kalktı

Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü

Son Dakika! Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü

Son Dakika! Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi?