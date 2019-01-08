Üniversite Öğrencilerinden Kar Çılgınlığı
1 saat önce
Üniversite öğrencilerinden kar çılgınlığıDÜZCE - Kar yağışı ile birlikte birçok çılgın görüntü kameralara yansırken, Düzce Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler de daha önce kendilerine meydan okuyan öğrencilere karda şortlarıya buz gibi hava karlara atlayarak meydan okudular.
Üniversite öğrencilerinden kar çılgınlığı
DÜZCE - Kar
yağışı ile birlikte birçok çılgın görüntü kameralara yansırken, Düzce
Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler de daha önce kendilerine meydan okuyan öğrencilere karda şortlarıya buz gibi hava karlara atlayarak meydan okudular.
Kar yağışı ile birlikte Türkiye
'nin çeşitli yerlerinden bir çok görüntü sosyal medyada düşmeye başladı. Bu görüntülere Düzce Üniversitesi öğrencilerinin düellosu da takıldı. Düzce Üniversitesinde okuyan öğrencilerinin birbirlerini düelloya çağırdığını belirten Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden 6 tanesi yağan karda buz gibi havada karlar üzerinde şortlarıyla çıkarak meydan okudu. Sosyal medyada paylaşılan video da öğrencilerden birisi, "Düzce Üniversitesi'nde okuyan bazı öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nde okuyan bazı öğrencilere meydan okumuşlar. Ama BESYO'da okuyan öğrencilerin ne kadar çılgın olduğunu kestiremezler bile" diyerek meydan okudu. Ardından diğer arkadaşlarının yanına dönen öğrenci diğer arkadaşlarıyla birlikte akrobatik hareketler yaparak karların içine uçtular. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından yüzlerce kullanıcı tarafından beğenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:18 Kaynak: İHA
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