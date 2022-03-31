ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ - Son Dakika
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ

31.03.2022 15:00

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri, farkındalık oluşturmak için yerleşkede keman eşliğinde çöp toplayıp bahar temizliği yaptı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğrencileri, farkındalık oluşturmak için yerleşkede keman eşliğinde çöp toplayıp bahar temizliği yaptı.

SCÜ'nün çeşitli bölümlerinde eğitim gören 200 öğrenci, baharla birlikte farkındalık oluşturmak için çöp topladı. Cumhuriyet Teknokent önünde başlayan ve akademisyenlerin de destek verdiği etkinlik, yerleşke içinde devam etti. Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli müzisyen Osman Taşköprü de etkinliğe kemanıyla katıldı. Öğrenciler, keman eşliğinde hem çöp topladı, hem de şarkılar söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Dr. Mualla Akçadağ, "Bugün bahar temizliği adında, öğrencilerimizle ve akademisyenlerle birlikte bir etkinlik yaptık. Üniversitemizin yerleşke alanında çevremizi temizledik. Oldukça fazla atık atıldığını gördük. Bu bizi üzse de aslında üniversitemizin genel anlamda çevresinin temiz olduğunu da gördük. Çoğunlukta sigara izmariti var. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Müzisyen Osman Taşköprü ise, "Arkadaşlar, güzel bir etkinlik planlamışlar. Sivas Belediyesi olarak bizi de bu etkinliğe dahil ettikleri için teşekkür ederiz. Güzel bir farkındalık oldu. Benim için de farklı bir proje oldu. Onlar da beni gördüklerinde şaşırdılar" diye konuştu.

'KEMAN OLMASI İNSANLARIN HOŞUNA GİTTİ'

Öğrencilerden Esin Esra Ceyhan, "İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir. Çok eğlendik ve zevk aldık. Keman eşliğinde de güzel oldu" dedi.

Ebubekir Kıratik ise, "Çevremizdeki çöpleri baharla birlikte temizledik. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza da daha temiz bir üniversite bırakmayı amaçladık. Keman olması da insanların hoşuna gitti. Güzel bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'KEMAN' EŞLİĞİNDE BAHAR TEMİZLİĞİ

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Kaynak: DHA

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